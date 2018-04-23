В Черкассах в понедельник, 23 апреля, в 15:55 возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц техники и 24 спасателя.

Как доложили в ведомстве, для наращивания сил на месте происшествия, по Черкасскому гарнизону объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлен офицерский состав Управления ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Черкассах возник масштабный пожар в промзоне

Ранее сообщалось, что в Одессе на парковке сгорели четыре машины.

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Источник: korrespondent.net