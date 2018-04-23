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23. 04. 2018

В Черкассах возник масштабный пожар в промзоне

В Черкассах в понедельник, 23 апреля, в 15:55 возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц техники и 24 спасателя.

Как доложили в ведомстве, для наращивания сил на месте происшествия, по Черкасскому гарнизону объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлен офицерский состав Управления ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Черкассах возник масштабный пожар в промзоне

Ранее сообщалось, что в Одессе на парковке сгорели четыре машины.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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