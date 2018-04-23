23 апреля 2018, понедельник, 18:37
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

У берегов Нигерии пираты похитили 12 моряков

В Африке пираты похитили 12 членов экипажа грузового корабля из Нидерландов FWN Rapide. Об этом сообщает RTV Noord со ссылкой на представителя компании Кора Радингса.

"На прошлых выходных африканские пираты похитили 12 членов экипажа грузового корабля FWN Rapide судоходной компании ForestWave из Гронингена", – говорится в сообщении.

Судно с 14 членами экипажа на борту проходило между Ганой и нигерийским Порт-Гаркот, когда пираты захватили его и забрали с собой 12 человек. Об их судьбе пока ничего неизвестно. Два оставшихся члена команды отвели судно в безопасное место.

Отмечается, что члены экипажа не являются гражданами Нидерландов. При этом не указано их гражданство.

Ранее сообщалось, что пираты освободили моряков, захваченных в плен у нигерийского побережья, один из которых является гражданином Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.