Отставка Саргсяна: кабмин Армении провел экстренное заседание

После того, как премьер-министр Армении Серж Саргсян в понедельник, 23 апреля, объявил об отставке, состоялось экстренное заседание кабинета министров. Члены правительства назначили исполняющего обязанности главы правительства. Ним стал первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщает News.am.

"С учетом невозможности выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке и в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 23 апреля, премьер Армении Серж Саргсян, из-за назначения которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.

"Я ошибался. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но я не пойду ни одним из этих путей. Это не мой выбор. Я покидаю пост премьер-министра Армении", - заявил Саргсян.

После заявления Саргсяна об отставке на улицах началось массовое празднование.

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Источник: korrespondent.net