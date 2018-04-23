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23. 04. 2018

Отставка Саргсяна: кабмин Армении провел экстренное заседание

После того, как премьер-министр Армении Серж Саргсян в понедельник, 23 апреля, объявил об отставке, состоялось экстренное заседание кабинета министров. Члены правительства назначили исполняющего обязанности главы правительства. Ним стал первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщает News.am.

"С учетом невозможности выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке и в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 23 апреля, премьер Армении Серж Саргсян, из-за назначения которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.

"Я ошибался. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но я не пойду ни одним из этих путей. Это не мой выбор. Я покидаю пост премьер-министра Армении", - заявил Саргсян.

После заявления Саргсяна об отставке на улицах началось массовое празднование.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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