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23. 04. 2018

Украина задержала доверенное лицо Путина в Крыму

В пункте пропуска Чонгар на административной границе Крыма в понедельник, 23 апреля, СБУ задержала доверенное лицо в Крыму кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации Волонтеры Победы, являясь доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатом на пост Президента на выборах 2018 года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что женщина задержана в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены.

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении и проводя другие необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта 2018 года.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о задержании в Крыму российскими пограничниками 41-летнего гражданина Украины.

Евросоюз не признал результаты выборов президента РФ в Крыму

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Источник: korrespondent.net

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и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
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- Это хорошо.
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- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
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Мальчик:
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