В Луганской области без воды 160 тысяч людей

В Луганской области отключили воду предпирятию Лисичанскводоканал, которое обеспечивает 160 тысяч людей. Причиной отключения стала неуплата долгов. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).
"Сегодня, 23 апреля, были вынуждены обесточить часть объектов Лисичанскводоканала. Причиной обесточивания стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию - в размере более 138 миллионов гривен", - говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.
Также в ЛЭО сообщают, что отключение – ожидаемое действие, о котором они давно предупреждали как городскую и областную власть, так и Лисичанскводоканал.
"Еще в феврале этого года луганские энергетики пикетировали административное здание водоканала, требуя погашения задолженности, и никто из руководства водников к ним даже не вышел. А на прошлой неделе было принято вынужденное решение все же провести обесточивание", - говорится в сообщении.
Лисичанскводоканал кроме Лисичанска обеспечивает питьевой водой города Новодружеск и Приволье, а также села Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке восстановили водоснабжение.
Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена в 15:05 среды, 18 апреля.
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Источник: korrespondent.net
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