В Луганской области без воды 160 тысяч людей

В Луганской области отключили воду предпирятию Лисичанскводоканал, которое обеспечивает 160 тысяч людей. Причиной отключения стала неуплата долгов. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

"Сегодня, 23 апреля, были вынуждены обесточить часть объектов Лисичанскводоканала. Причиной обесточивания стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию - в размере более 138 миллионов гривен", - говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.

Также в ЛЭО сообщают, что отключение – ожидаемое действие, о котором они давно предупреждали как городскую и областную власть, так и Лисичанскводоканал.

"Еще в феврале этого года луганские энергетики пикетировали административное здание водоканала, требуя погашения задолженности, и никто из руководства водников к ним даже не вышел. А на прошлой неделе было принято вынужденное решение все же провести обесточивание", - говорится в сообщении.

Лисичанскводоканал кроме Лисичанска обеспечивает питьевой водой города Новодружеск и Приволье, а также села Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке восстановили водоснабжение.

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена ​​в 15:05 среды, 18 апреля.

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Источник: korrespondent.net