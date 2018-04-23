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23. 04. 2018

В зоне АТО ранены трое военных

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток 25 раз обстреляли позиции ВСУ. Три бойца получили ранения и были госпитализированы, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечеренй сводке в понедельник, 23 апреля.

По информации военных, на луганском направлении противник дважды из запрещенных 120-мм минометов и гранатометов открывал огонь по укреплениям вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм – в районе Попасной и трижды – возле Новоалександровки. Также обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов осуществлялись по позициям возле Новозвановки.

На донецком направлении враг применял 120-мм минометы неподалеку Водяного. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь по военным в Верхнеторецком, Водяном и Гнутово.

Крупнокалиберные пулеметы противник применил по опорным пунктам в районе Павлополя, а стрелковое оружие – под Талаковкой, Лебединским, Невельским, Марьинкой, Павлополем и вблизи шахты Бутовка.

Напомним, за сутки 22 апреля на Донбассе зафиксировали 30 вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
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- Нет, спасибо.
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За сколько?
- За 1000 баксов.
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