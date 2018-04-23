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23. 04. 2018

Группа нелегалов тайком пыталась попасть в РФ в товарняке

Украинские пограничники задержали в Харьковской области четверых нелегалов-иностранцев, которые пытались выехать в Россию грузовым поездом вне пограничного контроля. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечено, что правоохранителями заранее была получена информация о сговоре правонарушителей с бригадой грузового поезда Купянск-Валуйки по незаконному перемещению через российско-украинскую границу группы нелегальных мигрантов.

"Пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пять человек возле села Лиман, что в пяти километрах от железнодорожной станции Тополи. Один из правонарушителей пытался убежать, однако пограничники задержали его, как и всех других путешественников", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что трое граждан Азербайджана 1988, 1985, 1965 годов рождения и один гражданин Узбекистана 1995 года рождения в сопровождении проводника, 39-летнего гражданина Украины вступили в сговор с бригадой грузового поезда для незаконного пересечения госграницы вне пункта пропуска, ведь российские правоохранительные службы запретили им въезд в РФ.

Cмотрите фотогалерею: Группа нелегалов тайком пыталась попасть в РФ в товарняке

Все задержанные в установленном порядке были переданы представителям Национальной полиции, их дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что украинец тайком пытался попасть в РФ в товарняке.

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Источник: korrespondent.net

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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
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- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
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Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
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- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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