Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении на фоне непрекращающихся массовых протестов с требованием его ухода с поста премьер-министра.

Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжались акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

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Источник: korrespondent.net