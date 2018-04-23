На заводе во Львовской области резко выросло количество больных корью

Во Львовской области резко увеличилось количество заболевших корью среди работников украинско-датского предприятия Бадер. На данный момент зафиксировано 50 случаев заболевания. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя директора областного Лабораторного центра Минздрава Олега Когута.

"Вспышка инфекционной болезни на Бадере произошла 11 апреля. Тогда за медицинской помощью обратилось 18 работников. Через день количество заболевших достигло 24, теперь оно увеличилось до 50-ти", - отметил Когут.

По его словам, чтобы остановить распространение инфекции, завод закупил 700 доз иммуноглобулина. Однако не все работники соглашаются получить укол. Прогнозируют, что количество больных на предприятии будет увеличиваться.

Как сообщалось, почти одновременно вспышка кори произошла в государственном колледже декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша во Львове.

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Источник: korrespondent.net