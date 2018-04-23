Британия привлечет почти две сотни военных для обеззараживания Солсбери

Минобороны Великобритании привлечет 192 военных к обеззараживанию территории в британском городе Солсбери, где в марте был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил глава министерства обороны Гэвин Уильямсон, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, в Минобороны заявили об усилении обороны против агрессии России.

"Мы усиливаем методы сдерживания и оборонную политику, в особенности через НАТО, для сдерживания российской агрессии", - приводятся слова Уильямсона на официальной странице британского минобороны в твиттере.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Великобритания заявила о причастности РФ к отравлению экс-шпиона.

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Источник: korrespondent.net