Путин позволил блокировать в РФ порочащие деловую репутацию сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые отказались в добровольном порядке удалять сведения, порочащие честь, достоинство гражданина или деловую репутацию компаний. Документ в понедельник, 23 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечено, что новый закон устанавливает нормы выполнения судебных предписаний по удалению таких сведений: например, если администраторы ресурсов отказываются добровольно выполнять требования об удалении информации, то судебные приставы вправе ограничить доступ к таким сайтам и взыскать с них исполнительский сбор.

"Требование о блокировании судебный пристав направляет в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после вынесения решения о блокировании", - говорится в сообщении.

Законодательная норма закреплена в поправках к двум законам РФ. Ее инициаторами выступила группа депутатов Госдумы от фракции Единая Россия в начале апреля, в третьем чтении он был принят 12 апреля. Совфед проголосовал за законопроект 18 апреля.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что "специфика распространения информации в сети интернет" привела к необходимости создания новых механизмов исполнения судебных решений. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в РФ запустили самолетики в поддержку интернета.

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Источник: korrespondent.net