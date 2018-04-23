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23. 04. 2018

Путин позволил блокировать в РФ порочащие деловую репутацию сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые отказались в добровольном порядке удалять сведения, порочащие честь, достоинство гражданина или деловую репутацию компаний. Документ в понедельник, 23 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечено, что новый закон устанавливает нормы выполнения судебных предписаний по удалению таких сведений: например, если администраторы ресурсов отказываются добровольно выполнять требования об удалении информации, то судебные приставы вправе ограничить доступ к таким сайтам и взыскать с них исполнительский сбор.

"Требование о блокировании судебный пристав направляет в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после вынесения решения о блокировании", - говорится в сообщении.

Законодательная норма закреплена в поправках к двум законам РФ. Ее инициаторами выступила группа депутатов Госдумы от фракции Единая Россия в начале апреля, в третьем чтении он был принят 12 апреля. Совфед проголосовал за законопроект 18 апреля.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что "специфика распространения информации в сети интернет" привела к необходимости создания новых механизмов исполнения судебных решений. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в РФ запустили самолетики в поддержку интернета.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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