В российском зоопарке застрелили редкую утку

В России в нижегородском зоопарке Лимпопо неизвестные подстрелили редкую птицу - утку-огаря. По словам директора зверинца Владимира Герасичкина, убитую самку обнаружили 21 апреля на закрытой территории у реки Параши, где живут птицы парка, передает Life.ru.

"За оградой зоопарка, судя по всему, отдыхала пьяная компания, которая оставила после себя много пустых бутылок", - отметил он.

По словам руководителя зоопарка, кто-то подошел вплотную к сетке и выстрелил в утку практически в упор из пневматического оружия. Как следствие, пуля прошла через крошечное тело навылет.

Герасичкин также добавил, что редкая утка как раз готовилась откладывать яйца.

По факту этого события нижегородское УМВД России проведет проверку.

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Источник: korrespondent.net