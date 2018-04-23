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23. 04. 2018

В российском зоопарке застрелили редкую утку

В России в нижегородском зоопарке Лимпопо неизвестные подстрелили редкую птицу - утку-огаря. По словам директора зверинца Владимира Герасичкина, убитую самку обнаружили 21 апреля на закрытой территории у реки Параши, где живут птицы парка, передает Life.ru.

"За оградой зоопарка, судя по всему, отдыхала пьяная компания, которая оставила после себя много пустых бутылок", - отметил он.

По словам руководителя зоопарка, кто-то подошел вплотную к сетке и выстрелил в утку практически в упор из пневматического оружия. Как следствие, пуля прошла через крошечное тело навылет.

Герасичкин также добавил, что редкая утка как раз готовилась откладывать яйца.

По факту этого события нижегородское УМВД России проведет проверку.

Ранее сообщалось, что в России поезд протаранил стадо коров.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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