23 апреля 2018, понедельник, 22:02
+13°C
Завтра +16°C
+13°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

Задержание доверенного лица Путина: стали известны подробности

Женщину, которая выступала в качестве доверенного лица в Крыму кандидата в президенты РФ Владимира Путина арестовали когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил начальник управления прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный, сообщает 112 Украина.

Он также рассказал, что украинские силовики вышли на злоумышленницу благодаря информации в СМИ, которая находится в свободном доступе.

"Она (злоумышленница) была установлена ​​еще зимой, когда происходила подготовка к незаконному проведению выборов на территории АР Крым. Я хочу заверить, что доказательств по указанной гражданке Украины по государственной измене есть больше, чем достаточно", – заявил начальник управления прокуратуры АРК.

Ранее сообщалось, что на административной границе с Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая была "доверенным лицом" Владимира Путина на недавних выборах президента РФ на полуострове .

Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о задержании в Крыму российскими пограничниками 41-летнего гражданина Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.