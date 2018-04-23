Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сейчас более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает в понедельник, 23 апреля, пресс-служба ВР.

"Ирина Геращенко отметила, что в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, однако этот вопрос остается без сдвигов. По ее словам, в настоящее время более 400 человек считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении на сайте парламента.

По словам Геращенко, незаконно удерживаемые украинцы во время пребывания в плену получили тяжелые травмы, подвергались пыткам и были лишены коммуникации со своими семьями. Она также отметила важность изучения зарубежного опыта по адаптации к мирной жизни участников боевых действий.

Ранее сообщалось, что ДНР предложила Киеву обмен пленными по новой формуле.

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Источник: korrespondent.net