23 апреля 2018, понедельник, 22:01
+13°C
Завтра +16°C
+13°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сейчас более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает в понедельник, 23 апреля, пресс-служба ВР.

"Ирина Геращенко отметила, что в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, однако этот вопрос остается без сдвигов. По ее словам, в настоящее время более 400 человек считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении на сайте парламента.

По словам Геращенко, незаконно удерживаемые украинцы во время пребывания в плену получили тяжелые травмы, подвергались пыткам и были лишены коммуникации со своими семьями. Она также отметила важность изучения зарубежного опыта по адаптации к мирной жизни участников боевых действий.

Ранее сообщалось, что ДНР предложила Киеву обмен пленными по новой формуле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.