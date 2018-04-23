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23. 04. 2018

В России умер экс-басист культовой советской группы

В Воронеже скончался бывший бас-гитарист известной рок-группы Сектор газа Сергей Тупикин. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети ВКонтакте. В частности на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 0.30.

"Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля", - сказал представитель бюро судмедэкспертизы.

Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы Сектор газа на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.

Согласно данным сайта поклонников группы Сектор газа, в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.

Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП погиб актер Юрий Степанов. 

Напомним, несколькими днями ранее России умерла актриса Нина Дорошина.

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Источник: korrespondent.net

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