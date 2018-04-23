Китайские пограничники приняли Лолиту за мужчину

Российскую певицу Лолиту Милявскую в Китае приняли за мужчину. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

По словам певицы, ее задержали на контрольно-пропускном пункте примерно на 15 минут. Один из офицеров, проводивших досмотр, долго изучал ее паспорт, а после этого позвал переводчика. Тот поинтересовался у исполнительницы, мужчина она или женщина.

"Ну, мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", - ответила певица.

Это не упростило задачу пограничников, но через пять минут Лолите вернули ее паспорт и пропустили.

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Кві 2018 р. о 12:32 PDT

Как сообщалось, Лолита вышла на сцену в "голом" комбинезоне. Ранее СБУ обнародовало неприличное фото Лолиты с частично обнаженной грудью.

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Источник: korrespondent.net