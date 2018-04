Сын Боба Марли выступил перед сотрудниками Apple на День марихуаны

Музыкант Зигги Марли, сын легендарного певца Боба Марли, 20 апреля выступил перед сотрудниками Apple. Дата концерта совпала с Днём марихуаны, сообщает Business Insider.

"Празднуем День Земли прямо в Apple. Спасибо Зигги Марли за вдохновляющее выступление!"

Отмечается, что Марли устроил концерт в рамках мероприятия Beer Bash - традиционного пятничного пикника, на котором собираются сотрудники компании. Вероятно, Apple специально устроила выступление артиста: он, как и его отец, увлекается употреблением наркотиков, а мероприятие состоялось как раз в День марихуаны. Впрочем, перед выступлением музыканту не удалось расслабиться из-за запрета на курение в кампусе.

Как известно, в Калифорнии, где базируется штаб-квартира компании, лёгкие наркотики легализованы, в лечебных и рекреационных целях. Концерт также совпал со Днём Земли, по этой причине Марли играл на гитаре, подключённой к электричеству, полученному "зелёным" способом.

We’re celebrating Earth Day here at Apple. Thanks @ziggymarley for an inspired performance! 🎶 🌏 pic.twitter.com/cuNvbzdbiA

It’s @ziggymarley performing at my office on 4/20. Not bad for a Friday afternoon at work. pic.twitter.com/08pdH2c4e5