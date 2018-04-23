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23. 04. 2018

Сын Боба Марли выступил перед сотрудниками Apple на День марихуаны

Музыкант Зигги Марли, сын легендарного певца Боба Марли, 20 апреля выступил перед сотрудниками Apple. Дата концерта совпала с Днём марихуаны, сообщает Business Insider.

"Празднуем День Земли прямо в Apple. Спасибо Зигги Марли за вдохновляющее выступление!"

Отмечается, что Марли устроил концерт в рамках мероприятия Beer Bash - традиционного пятничного пикника, на котором собираются сотрудники компании. Вероятно, Apple специально устроила выступление артиста: он, как и его отец, увлекается употреблением наркотиков, а мероприятие состоялось как раз в День марихуаны. Впрочем, перед выступлением музыканту не удалось расслабиться из-за запрета на курение в кампусе.

Как известно, в Калифорнии, где базируется штаб-квартира компании, лёгкие наркотики легализованы, в лечебных и рекреационных целях. Концерт также совпал со Днём Земли, по этой причине Марли играл на гитаре, подключённой к электричеству, полученному "зелёным" способом.

We’re celebrating Earth Day here at Apple. Thanks @ziggymarley for an inspired performance! 🎶 🌏 pic.twitter.com/cuNvbzdbiA

— Tim Cook (@tim_cook) 21 апреля 2018 г.

It’s @ziggymarley performing at my office on 4/20. Not bad for a Friday afternoon at work. pic.twitter.com/08pdH2c4e5

— Etan Horowitz (@etanowitz) 21 апреля 2018 г.

Как сообщалось, в Калифорнии разрешили выращивать марихуану. Ранее в Калифорнии сняли огромные очереди за марихуаной.

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Источник: korrespondent.net

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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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