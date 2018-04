При наезде фургона в Торонто погибли пять человек − СМИ

В Торонто в результате наезда микроавтобуса на пешеходов погибли пять человек, сообщила радиостанция Newstalk 1010 в Twitter.

"Newstalk 1010 подтвердила, что пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса рядом с Йонг и Финч", − говорится в сообщении радиостанции.

Ранее в местной полиции сообщили, что наезд на пешеходов произошел на углу Йонг-стрит и Финч-авеню. По данным правоохранителей, пострадали от восьми до десяти человек.

Водитель микроавтобуса задержан. На месте выставлено оцепление.

WATCH: This is what it looks like at one of Toronto’s busiest intersections. Bewildered onlookers size up the aftermath of the chaos near Yonge St. & Finch Ave. pic.twitter.com/JDgBlAXYDG