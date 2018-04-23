В МИД РФ раскритиковали доклад Госдепартамента

Министерство иностранных дел России прокомментировало очередной доклад Госдепа США по ситуации в области прав человека в мире.

"Как и предыдущие подобные опусы, он изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами", − заявили в российском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не смог отказаться от "русофобских стереотипов". Отмечается, что раздел, посвященный России, "подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений" .

Кроме того, в МИД указали, что в докладе Госдепа ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине "фактически перекладывается на Россию".

В то же время в комментарии российского ведомства говорится, что власти США не желают обращать внимание на ситуацию с правами человека в собственной стране и упоминают факты массовой прослушки, расовой дискриминации и пыток в рамках спецпрограмм ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека. Также в документе Вашингтона указано, что в Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура.

США назвали страны с наихудшей ситуацией с правами человека

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Источник: korrespondent.net