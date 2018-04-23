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23. 04. 2018

В МИД РФ раскритиковали доклад Госдепартамента

Министерство иностранных дел России прокомментировало очередной доклад Госдепа США по ситуации в области прав человека в мире.

"Как и предыдущие подобные опусы, он изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами", − заявили в российском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не смог отказаться от "русофобских стереотипов". Отмечается, что раздел, посвященный России, "подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений" .

Кроме того, в МИД указали, что в докладе Госдепа ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине "фактически перекладывается на Россию".

В то же время в комментарии российского ведомства говорится, что власти США не желают обращать внимание на ситуацию с правами человека в собственной стране и упоминают факты массовой прослушки, расовой дискриминации и пыток в рамках спецпрограмм ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека. Также в документе Вашингтона указано, что в Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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