Порошенко не исключает "чуда Господня" в вопросе поддержки единой церкви

Президент Украины Петр Порошенко предположил в эфире телеканала ICTV 23 апреля, что Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине вместе с Вселенским Патриархом Варфоломеем подтвердят и другие патриархи, включая российского Кирилла.
Порошенко подчеркнул, что не исключает такого развития событий.
"Верю ли я что это возможно? Господь творит чудеса", − отметил он.
Президент также указал, что никто не может применить права вето на решение Вселенского патриарха.
"Но может ли остановить Кирилл предоставление нам Томоса об автокефалии, грамоты о независимости? И я хочу отдельно заявить, что никто, включая Кирилла. Вето на решение Вселенского патриарха не существует. Он не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу", − заявил Порошенко.
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Источник: korrespondent.net
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