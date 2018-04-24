Порошенко не исключает "чуда Господня" в вопросе поддержки единой церкви

Президент Украины Петр Порошенко предположил в эфире телеканала ICTV 23 апреля, что Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине вместе с Вселенским Патриархом Варфоломеем подтвердят и другие патриархи, включая российского Кирилла.

"Идеальным сценарием для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили этот Томос, эту автокефалию и все православные церкви, включая и российского патриарха. Это, по моему мнению, единственный способ ,чтобы хоть как-то отмыться от того гнева и тех грехов, которые совершены на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистами, да иногда, к сожалению, и российскими священниками", − заявил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что не исключает такого развития событий.

"Верю ли я что это возможно? Господь творит чудеса", − отметил он.

Президент также указал, что никто не может применить права вето на решение Вселенского патриарха.

"Но может ли остановить Кирилл предоставление нам Томоса об автокефалии, грамоты о независимости? И я хочу отдельно заявить, что никто, включая Кирилла. Вето на решение Вселенского патриарха не существует. Он не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу", − заявил Порошенко.

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Источник: korrespondent.net