Заместитель шефа городской полиции Торонто Питер Юэн сообщил, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в столице Канады погибли девять человек, передает РИА Новости.

Отмечается, что еще 16 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл, со своей стороны, отметил, что пока рано говорить о том, был ли наезд на пешеходов спланированной террористической атакой.



Он также обратил внимание на то, что инцидент произошел в заключительный день министерской встречи G7 в Торонто, однако нет информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Водитель микроавтобуса арестован. Во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом. По неподтвержденным данным, это канадец курдского происхождения.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в канадской столице. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами наезда в Торонто стали девять человек

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Источник: korrespondent.net