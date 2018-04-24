Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США

Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.



"Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", − отмечается в заявлении Макграта.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD — Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.

Напомним, 93-летний Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.

На прошлой неделе скончалась его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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Источник: korrespondent.net