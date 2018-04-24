Путин подготовил прорыв в жизни россиян − СМИ

Президент России Владимир Путин планирует выделить десять триллионов рублей (162 миллиарда долларов) на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным агентства, после инаугурации 7 мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан шестилетний план "решительного прорыва" в повышении уровня жизни в стране.

Источники отметили, что часть расходов будет компенсирована сокращением в других областях, в частности, в сфере обороны. Также возможно повышение налогов.

По информации Bloomberg, цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может подвергнуться изменениям. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и текущего года.

Напомним, после выборов президента в марте 2018 года Путин заявил, что России нужен прорыв, и стране по силам это сделать.

Деятельностью Путина довольны более 80% россиян – опрос

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Источник: korrespondent.net