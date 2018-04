Макрон и Трамп посадили дуб возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома, сообщает ABC News.

На церемонии присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон. Саженец дерева Макрон и его жена привезли с собой из Франции.

Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/wIj2Kbd0QM pic.twitter.com/bF9Ae3qZd4