24 апреля 2018, вторник, 04:51
+17°C
Завтра +15°C
+17°C
Завтра +15°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
24. 04. 2018

G7 готовы ужесточить меры против РФ из-за Украины

Страны G7 могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины, говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД Большой семерки в канадском Торонто.

"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", − говорится в коммюнике.

Большая семерка также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире и вмешательстве в демократические системы других стран.

Вместе с тем, министры стран G7 считают, что следует взаимодействовать с РФ по таким вопросам, как "глобальные проблемы и региональные кризисы" при условии, что Москва будет выполнять международные обязательства.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел G7 договорились создать специальную комиссию, которая будет отслеживать поведение Москвы.

G7 поддержали Киев по миротворцам на Донбассе

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.