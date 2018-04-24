В Китае жертвами пожара в караоке стали 18 человек

В ночь на вторник, 23 апреля, в караоке города Цинъюань южной китайской провинции Гуандун вспыхнул пожар, жертвами которого стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.



Отмечается, что пожар разгорелся в здании караоке около 00.30 по местному времени (понедельник 19.30 по Киеву). На место оперативно выехали пожарные, медики и правоохранители.

Однако несмотря на то, что огонь был потушен уже в 00.55 по местному времени, избежать большого числа жертв не удалось.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Точная причина пожара пока не известна, однако согласно предварительным данным следствия, это мог быть поджог. Ведется расследование.

Напомним, 25 марта произошел пожар в торговом центре российского города Кемерово. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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Источник: korrespondent.net