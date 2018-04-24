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24. 04. 2018

В Китае жертвами пожара в караоке стали 18 человек

В ночь на вторник, 23 апреля, в караоке города Цинъюань южной китайской провинции Гуандун вспыхнул пожар, жертвами которого стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что пожар разгорелся в здании караоке около 00.30 по местному времени (понедельник 19.30 по Киеву). На место оперативно выехали пожарные, медики и правоохранители.

Однако несмотря на то, что огонь был потушен уже в 00.55 по местному времени, избежать большого числа жертв не удалось.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Точная причина пожара пока не известна, однако согласно предварительным данным следствия, это мог быть поджог. Ведется расследование.

Напомним, 25 марта произошел пожар в торговом центре российского города Кемерово. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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