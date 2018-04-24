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24. 04. 2018

G7 поддержала позицию Британии по делу Скрипаля

Страны Большой семерки поддержали британскую позицию по отравлению в Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по Новичку. Об этом говорится в итоговом заявлении глав МИД G7 после встречи в Торонто.

"Мы осуждаем самым серьезным образом атаку, которая произошла в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года… Россия должна предоставить полное раскрытие ранее незаявленной программы Новичок в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами", − говорится в заявлении.

Страны G7 также согласились с Британией, что за атакой в Солсбери стоит РФ и призвали Москву ответить на вопросы по инциденту.

"Мы разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", − подчеркнули министры стран Большой семерки.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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