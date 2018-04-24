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24. 04. 2018

США хотят отговорить Турцию покупать С-400 у России − National Interest

Сотрудники Пентагона ставят под сомнение эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет National Interest.

Издание приводит слова американских военных чиновников, которые утверждают, что сирийские средства ПВО российского производства не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время обстрела четырнадцатого апреля. 

Кроме того, сотрудники минобороны США указали на то, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты – США

Однако, как отмечает журнал, заявления Пентагона о неэффективности С-300 и С-400 идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Анкару не покупать С-400 у Москвы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готов предложить Турции их альтернативу.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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