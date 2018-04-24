Итоги 23.04: Новый британский принц, скачек нефти

В Соединенном Королевстве появился новый принц

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына. Вес новорожденного составил 3,8 килограмма. В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Мальчик станет пятым по счету претендентом на британский престол.

В ДНР предложили обмен пленными по новой формуле

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле 80 на 14.

Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО

Венгрия наложила вето на решение о проведении в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Будапешт уже в третий раз блокирует проведение подобного заседания на министерском уровне, выражая таким образом претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

Премьер-министр Армении ушел в отставку

Премьер-министр Армении и бывший президент страны Серж Саргсян заявил об уходе в отставку.

Он отметил, что протесты направлены конкретно против него, а он хочет мира и гармонии своей стране.

В Торонто фургон наехал на пешеходов

В канадском Торонто микроавтобус въехал в толпу пешеходов в результате чего погибли девять человек и 16 были ранены.

Водителя микроавтобуса задержали, ведется расследование. Канадские власти информировали, что пока рано говорить о том, был ли наезд на пешеходов спланированной террористической атакой.

Цена барреля нефти Brent превысила $75

Цена на нефть марки Brent днем 23 апеля впервые с ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель. В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличиваласьдо 68,88 доллара за баррель.

Страны Большой семерки будут отслеживать поведение РФ

Министры иностранных дел G7 договорились создать специальную комиссию, которая будет отслеживать поведение Москвы.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что участники встречи в Торонто согласились с тем, что после покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо "проявлять бдительность в отношении России".

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Источник: korrespondent.net