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24. 04. 2018

Число жертв наезда на пешеходов в Торонто выросло до десяти

В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли десять человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил шеф полиции Торонто Марк Сандерс. Ранее было известно о девяти погибших.

Наезд фургона на пешеходов в Торонто мог быть терактом, но следствие сейчас рассматривает все версии.

"Мы ничего не исключаем, но на основе того, что у нас сейчас есть, пока рано делать выводы. Расследование продолжается. Мы пытаемся выяснить мотивы", – заявил Сандерс, отвечая на вопрос о возможности теракта. При этом шеф полиции отметил, что "эта акция выглядит заблаговременно подготовленной".

Cмотрите фотогалерею: Число жертв наезда на пешеходов в Торонто выросло до десяти

Сандерс также сообщил, что с задержанным водителем, которым оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан, сейчас работают следователи, но отказался сообщать какие-либо подробности.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто.

Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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