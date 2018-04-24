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24. 04. 2018

Еврокомиссия усилит защиту инсайдеров-информаторов

Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. Законопроект нацелен на защиту информаторов от "увольнения, понижения в должности и иных форм возмездия", сообщается в  пресс-релизе Еврокомиссии.

Документ предусматривает введение в компаниях внутренних процедур для работы с донесениями информаторов. Подобные нововведения касаются компаний с ежегодным оборотом свыше 10 млн евро или числом сотрудников более 50 человек.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, значимую роль инсайдеров подтверждают, в частности, "дизельный скандал", в котором был замешан концерн Volkswagen, и публикация "панамских досье". Защита информаторов повысит возможность обнаружения случаев мошенничества, коррупции, уклонения от налогов или наносимого окружающей среде ущерба, считает Тиммерманс.

Сейчас лишь 10 стран ЕС обеспечивают полную защиту инсайдеров, отмечает агентство Reuters. В остальных государствах Евросоюза соответствующие законы ограничиваются отдельными отраслями или профессиями. Между тем в условиях глобализации необходима поддержка людей, которые готовы взять на себя риск, связанный с обнародованием случаев нарушения законодательства ЕС, полагает еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
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- У меня есть кроссовки.
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- 750 долларов.
- Ок.
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За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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