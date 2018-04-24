Еврокомиссия усилит защиту инсайдеров-информаторов

Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. Законопроект нацелен на защиту информаторов от "увольнения, понижения в должности и иных форм возмездия", сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Документ предусматривает введение в компаниях внутренних процедур для работы с донесениями информаторов. Подобные нововведения касаются компаний с ежегодным оборотом свыше 10 млн евро или числом сотрудников более 50 человек.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, значимую роль инсайдеров подтверждают, в частности, "дизельный скандал", в котором был замешан концерн Volkswagen, и публикация "панамских досье". Защита информаторов повысит возможность обнаружения случаев мошенничества, коррупции, уклонения от налогов или наносимого окружающей среде ущерба, считает Тиммерманс.

Сейчас лишь 10 стран ЕС обеспечивают полную защиту инсайдеров, отмечает агентство Reuters. В остальных государствах Евросоюза соответствующие законы ограничиваются отдельными отраслями или профессиями. Между тем в условиях глобализации необходима поддержка людей, которые готовы взять на себя риск, связанный с обнародованием случаев нарушения законодательства ЕС, полагает еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net