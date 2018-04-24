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24. 04. 2018

Комитет Сената поддержал кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря США.

"На партийном голосовании комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал "против", – сообщил источник Reuters.

Отмечается, что теперь Помпео может участвовать в саммите НАТО в пятницу, 27 апреля.

Кандидатура Помпео должна быть одобрена и во время голосования полным составом Сената США.

По информации американских СМИ, Помпео считают жестким и консервативным политиком и в отличие от его предшественника Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с президентом США Дональдом Трампом. 

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Источник: korrespondent.net

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Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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