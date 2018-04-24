Комитет Сената поддержал кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря США.

"На партийном голосовании комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал "против", – сообщил источник Reuters.

Отмечается, что теперь Помпео может участвовать в саммите НАТО в пятницу, 27 апреля.

Кандидатура Помпео должна быть одобрена и во время голосования полным составом Сената США.

По информации американских СМИ, Помпео считают жестким и консервативным политиком и в отличие от его предшественника Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: korrespondent.net