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24. 04. 2018

В Тунисе разбился военный самолет, есть жертвы

В результате крушения военного самолета на востоке Туниса, погибли по меньшей мере два человека. Инцидент произошел неподалеку города Сфакс рядом с авиабазой, сообщает Reuters.

Как отмечается, учебное воздушное судно совершало тренировочный полет.

На месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.

Недавно в России вблизи населенного пункта Кайбалы в Хакасии разбился легкомоторный самолет - два человека на его борту погибли.

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Источник: korrespondent.net

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