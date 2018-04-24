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24. 04. 2018

В Москве увидели русофобскую подоплеку на встрече глав МИД G7

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об очевидной русофобской подоплеке на встрече глав МИД государств "Большой семерки" в Торонто.

"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", - сказал Лавров журналистам в Пекине во вторник, 24 апреля.

По его словам, по русофобской линии пошли и те страны "семерки", которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию.

"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", - отметил Лавров.

Напомним, в итоговом заявлении встречи глав МИД "Большой семерки" говорилось о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики по отношению к Украине.

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Источник: korrespondent.net

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