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24. 04. 2018

Украинцев нет среди пострадавших в Торонто - посол

Граждан Украины нет среди пострадавших во время трагедии в канадском городе Торонто, где фургон наехал на толпу. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Отмечается, что консульские сотрудники связались с местной полицией и выяснили, что, по предварительным данным, ни у кого из погибших или пострадавших нет украинского гражданства, но информация еще будет уточняться.

Канадские силовики обещают в случае, если получат информацию о пострадавших иностранцев, срочно сообщать об этом посольству соответствующей страны в Оттаве.

По данным СМИ, весь район, где произошла трагедия, до сих пор перекрыт полицией, на перекрестках - грузовики с песком, на месте преступления работает передвижная криминологическая лаборатория. Рядом жители соседних домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой люди на разных языках пишут слова соболезнования.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Известно о десяти погибших и 15 пострадавших.

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Источник: korrespondent.net

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