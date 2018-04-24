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24. 04. 2018

В двух областях может подтопить дороги - ГСЧС

В Сумской и Черниговской областях возможны нарушения транспортного сообщения из-за подъема воды в Днепре, Десне и Сейме и частичного затопления дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 24 апреля.

Так, по данным Укргидрометцентра, 24-25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок.

"Возможно нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Отметим, на майские праздники погода украинцев порадует теплом.

Ранее в Сумской области весенним половодьем была подтоплена почти половина города Ахтырка. В Чернигове подтопленными были 90 домохозяйства, в том числе 5 жилых домов. Также паводок начался в двух районах Луганской области.

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Источник: korrespondent.net

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