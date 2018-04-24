ОБСЕ: На Донбассе местные жители блокируют проезд

Жители неподконрольной части Донбассе блокируют патрули наблюдателей ОБСЕ, чтобы выразить им свое недовольство условиями пересечения линии разграничения в направлении выезда из самопровоглашенной ДНР. Об этом говорится в сводке спецальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 22 апреля.

Так, на блокпосте возле подконтрольнго сепаратистам населенного пункта Еленовка, что в 23 километрах к юго-западу от Донецка, пять человек заблокировали проезд для наблюдателей. Они сообщили патрулю ОБСЕ, что в ожидании проезда в направлении подконтрольных правительству районов провели уже трое суток. Несколько других человек, ожидавших в очереди автомобилей, также добавили, что им пришлось провести долгое время в ожидании проезда.

Кроме того, утром 21 апреля в 09:45 группа людей, которая находилась на блокпосте на автодороге Н15, восточнее населенного пункта Кременец пожаловалась наблюдателям на долгое время ожидания. По их словам, в течение часа через блокпост сепаратисты разрешают проехать 5-10 автомобилям. При этом некоторые из них добавили, что ожидают на блокпосте с 05:30.

В сою очередь один из членов ДНР пояснил наблюдателям, что задержки происходят якобы из-за недостаточного количества человек, дежурящих на блокпосте. На тот момент наблюдатели видели 220 автомобилей, два микроавтобуса, девять автобусов и 100 пешеходов, которые ожидали в очереди на проезд/выход в направлении подконтрольных правительству районов, а также 80 автомобилей, шесть микроавтобусов и три автобуса, ожидавших в очереди в противоположном направлении.

В этот же день на блокпосте в Марьинке группа из примерно 20 человек, ожидающих автобус, чтобы проехать в направлении неподконтрольных правительству районов, заблокировала проезд для патруля миссии. Люди выражали свое недовольство тем, что автобус все еще не приехал за ними из ОРДО. По словам некоторых пешеходов, в ожидании автобуса они провели два часа.

Ранее стал известно, что патрули ОБСЕ будут сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции до конца нынешней недели.

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Источник: korrespondent.net