24 апреля 2018, вторник, 11:42
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
24. 04. 2018

Появилось видео взлета украинского Ан-77

Появилось видео вылета прототипа самолета Ан-77 в турецкий город Анталия. Ролик в понедельник, 23 апреля, был опубликован на странице государственного концерна Антонов в соцсети Facebook.

Отмечается, что в Анталии воздушное судно примет участие в Eurasia Airshow.

К слову, Ан-77 - глубокая модернизация винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 с новой авионикой и двигателями взамен российских.

Ранее было опубликовано видео полета самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 Мрия после ремонта и модернизации.

Совершил полет первый украинский вертолет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.