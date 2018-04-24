В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

В юго-восточной турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Daily Sabah.

Подземные толчки в районе Самсат произошли в 3.34 по местному времени. В результате землетрясения были разрушены несколько домов.

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Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 километров. Восемь повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7 ощущались еще в течение часа. Сообщается, что толчки ощущались и в соседних провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.

О погибших в результате землетрясения не сообщается, однако 13 человек получили ранения.

Недавно землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява.

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Источник: korrespondent.net