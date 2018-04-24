24 апреля 2018, вторник, 11:42
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
24. 04. 2018

В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

В юго-восточной турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Daily Sabah.

Подземные толчки в районе Самсат произошли в 3.34 по местному времени. В результате землетрясения были разрушены несколько домов.

Cмотрите фотогалерею: В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 километров. Восемь повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7 ощущались еще в течение часа. Сообщается, что толчки ощущались и в соседних провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.

О погибших в результате землетрясения не сообщается, однако 13 человек получили ранения.

Недавно землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.