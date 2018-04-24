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24. 04. 2018

"Доверенному лицу" Путина сообщили о подозрении в госизмене

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Задержанной вчера на КПВВ Чонгар женщине, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", – сообщила она.

Напомним, женщину арестовали, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. 

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Источник: korrespondent.net

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