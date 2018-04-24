Во Львовской области утонул трехлетний ребенок

Во Львовской области в городе Каменка-Бугская погибла трехлетняя девочка. Ребенок утонул во время прогулки со своим отчимом, сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 24 апреля.

По информации ведомства, трагедия произошла накануне на реке Западный Буг.

"Опросив отчима, полицейские установили, что около 17.00 девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ребенка мужчина не смог", – говорится в сообщении.

Тело погибшей девочки искали всю ночь и обнаружили только утром во вторник внизу по течению в реки.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

Ранее в Киеве обнаружили тела двух погибших мужчин, которые перевернулись на лодке возле Жукова острова на Днепре.

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Источник: korrespondent.net