24 апреля 2018, вторник, 13:24
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
24. 04. 2018

При землетрясении в Турции пострадали 39 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в юго-восточной турецкой провинции Адыяман возросло до 39 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Ахмент Демирджан, сообщает агентство Anadolu.

"39 человек пострадали от землетрясения, 35 госпитализированы для предоставления медицинской помощи. Тяжелых пациентов нет", - сказал он.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на 24 апреля в юго-восточной турецкой провинции Адыяман. В результате землетрясения были разрушены несколько домов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.