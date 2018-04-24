Российский флот начал учения в Средиземном море

Две боевые группы Черноморского флота РФ в составе фрегатов Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, сторожевых кораблей Пытливый и Сметливый проводят учения в Средиземном море. Об этом сообщает Интерфакс о ссылкой на пресс-службу флота во вторник, 24 апреля.

"В частности, фрегаты Адмирал Григорович и Адмирал Эссен в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли Пытливый и Сметливый, которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки условного противника", – гоорится в сообщении.

Также корабли отработали порядок действий при нанесении ракетных ударов по береговым целям.

Отмечается, что после завершения планового учения корабли продолжат выполнять задачи по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

Напомним, на фрегатах Адмирал Григорович и Адмирал Эссен установлены крылатые ракеты Калибр НК.

Ранее сообщалось, что российская армия начала в Крыму учения, на которых отрабатывается выявление кораблей условного противника. В учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы.

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Источник: korrespondent.net