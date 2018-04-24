Под Ужгородом (Закарпатская область) жители села Холмок во вторник, 24 апреля, перекрыли трассу Киев - Чоп, переходя ее по пешеходному переходу. Таким образом они требуют от областных властей введения децентрализации в регионе, передает Мukachevo.net.

Отмечено, что несколько десятков жителей вышли на протест, требуя дать им разрешение на создание объединенной территориальной общины. Люди держали транспаранты с надписью "Общине быть", "Москаль, не тормози децентрализацию".

В связи с протестом на трассе образовалась огромная пробка.

Cмотрите фотогалерею: Москаль, не тормози! Закарпатцы перекрыли трассу

Как сообщается, 19 апреля жители восьми сел Ужгородского района, а именно Минай, Холмок, Розивка, Концово, Сторожница, Тарновцы, Шишловцы, Ботфалва, желающие объединиться в ОТО, вышли на мирный протест перед Закарпатской ОГА. Они требовали встречи с губернатором Геннадием Москалем, но тот проигнорировал их, отметив, что решить вопрос митингами, транспарантами и громкоговорителями невозможно.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье селяне взбунтовались из-за решения суда.

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Источник: korrespondent.net