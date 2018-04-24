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24. 04. 2018

На Киевщине на праздники будут дежурить 3000 копов

В Киеве и Киевской области на выходные и праздничные дни (28 апреля-1 мая) патрульные полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям повысят боевую готовность и усилят работу. Об этом было сказано на пресс-конференции начальника полиции Киева Дмитрия Ценова и руководителя областной ГСЧС Василия Слободянюка, пишет 112 Украина во вторник, 24 апреля. 

Так, к несению службы будут привлечены 375 человек и 105 единиц пожарной техники. Также будет задействовано 100 полицейских патрулей (около 3000 человек).

В случае необходимости службы будут приведены в усиленный режим несения службы. В частности, спасателей увеличится до 440 человек и дополнительно привлекут 75 ед. техники. 

Ранее сообщалось, что в конце апреля - начале мая 2018 года Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

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Источник: korrespondent.net

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