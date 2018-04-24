В Запорожской области взорвалась граната, ранен мужчина

В пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого был ранен мужчина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Инцидент поизошел возле частного дома по улице Садовой.
В результате взрыва пострадал мужчина, 1963 года рождения, он доставлен в Мелитопольскую районную больницу. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.
По предварительным данным, у ворот частного дома произошел взрыв гранаты РГД-5. С места происшествия изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ и направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Украины, включая покушение на умышленное убийство (п.5 ч.2 ст.115).
Накануне в больнице Фастова Киевской области у одного из пациентов нашли под подушкой боевую гранату. Он привез ее из зоны АТО.
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Источник: korrespondent.net
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