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24. 04. 2018

В Запорожской области взорвалась граната, ранен мужчина

В пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого был ранен мужчина. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Инцидент поизошел возле частного дома по улице Садовой.

В результате взрыва пострадал мужчина, 1963 года рождения, он доставлен в Мелитопольскую районную больницу. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

По предварительным данным, у ворот частного дома произошел взрыв гранаты РГД-5. С места происшествия изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Украины, включая покушение на умышленное убийство (п.5 ч.2 ст.115).

Место взрыва гранаты. Фото: Нацполиция 
 

Накануне в больнице Фастова Киевской области у одного из пациентов нашли под подушкой боевую гранату. Он привез ее из зоны АТО.

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Источник: korrespondent.net

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