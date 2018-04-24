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24. 04. 2018

В Луганской области не работает Vodafone

На временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter во вторник, 24 апреля.

"По состоянию на 11.00 вторника на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются", - говорится в сообщении.

По информации источников LIGA.net, мобильная связь отсутствует примерно с 10.45. "Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают", - сказал собеседник издания из Луганска.

Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

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Источник: korrespondent.net

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