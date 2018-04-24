В апреле 13 нардепов не голосовали ни разу – КИУ

Тринадцать народных депутатов Украины в апреле ни разу не проголосовали на заседаниях Верховной Рады. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины.

"В течение месяца пропустили все голосования Верховной Рады такие нардепы, как Вадим Рабинович, Евгений Бакулин (Оппозиционный блок); Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Константиновский, Надежда Савченко (все внефракционные); Виталий Чепинога, Петр Сабашук (БПП); Вячеслав Богуслаев (Воля Народа), Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия Олега Ляшко)", - говорится в сообщении.

В КИУ уточнили, что указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

"Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали. Так, Вадим Рабинович был письменно зарегистрирован на трех пленарных заседаниях ВР, Вячеслав Богуслаев и Константин Жеваго - по одному, Виталий Чепинога – девяти", - уточнили в КИУ.

Источник: КИУ

Напомним, в марте 51 народный депутат пропустил 90% голосований Верховной Рады, пятеро из них не проголосовали ни разу.

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Источник: korrespondent.net