В Сумской области разоблачена международная группировка, участники которой переправляли выходцев из стран Ближнего Востока и Средней Азии в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 24 апреля.
Согласно сообщению, в группировку входили граждане Украины, европейских и азиатских стран, которые способствовали заинтересованным иностранцам в незаконном въезде в Евросоюз. Они разыскивали клиентов и среди иностранцев, находящихся в Украине, и среди жителей стран с повышенной террористической угрозой.
Оперативники спецслужбы задержали в Киеве организатора канала - выходца из одной из стран Ближнего Востока, получившего украинское гражданство, и его сообщника при передаче поддельных документов.
Задержанные изготавливали поддельные визы в страны, перелет в которые предусматривал пересадку в странах ЕС. В аэропортах нелегалы обращались в правительственные учреждения для получения статуса беженца.
Cмотрите фотогалерею: В Сумской области заблокировали канал переправки нелегалов в ЕС
Подозреваемые переправили в страны Евросоюза несколько десятков человек. За свою услугу они получали до 1,5 тысяч долларов с каждого мигранта.
Открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении организатору переправки нелегалов подозрения.
Ранее украинские пограничники задержали в Харьковской области четверых нелегалов-иностранцев, которые пытались выехать в Россию на грузовом поезде.
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Источник: korrespondent.net
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