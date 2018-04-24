В Сумской области разоблачена международная группировка, участники которой переправляли выходцев из стран Ближнего Востока и Средней Азии в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 24 апреля.

Согласно сообщению, в группировку входили граждане Украины, европейских и азиатских стран, которые способствовали заинтересованным иностранцам в незаконном въезде в Евросоюз. Они разыскивали клиентов и среди иностранцев, находящихся в Украине, и среди жителей стран с повышенной террористической угрозой.

Оперативники спецслужбы задержали в Киеве организатора канала - выходца из одной из стран Ближнего Востока, получившего украинское гражданство, и его сообщника при передаче поддельных документов.

Задержанные изготавливали поддельные визы в страны, перелет в которые предусматривал пересадку в странах ЕС. В аэропортах нелегалы обращались в правительственные учреждения для получения статуса беженца.

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области заблокировали канал переправки нелегалов в ЕС

Подозреваемые переправили в страны Евросоюза несколько десятков человек. За свою услугу они получали до 1,5 тысяч долларов с каждого мигранта.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении организатору переправки нелегалов подозрения.

Ранее украинские пограничники задержали в Харьковской области четверых нелегалов-иностранцев, которые пытались выехать в Россию на грузовом поезде.

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Источник: korrespondent.net