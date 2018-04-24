ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом речь идет в резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

На сегодняшний день возможность приостановления уже задействовали Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

При рассмотрении украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата. Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативе для Германии", а также нидерландской Соцпартии.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение международного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net